Авторское мнение
Похоже, нам опять приходится комментировать диагнозы.
«Парнас» ставит на фашистов?
Потуги рязанских провокаторов получили логичное объяснение.
Участники лживой PR-кампании в защиту трухлявого деревянного барака по ул. Вознесенской, 40 не знают, как вести ее дальше.
Таких не берут в космонавты.
От чего Алексей Фролов бежит обратно в журналистику?
Я, конечно, понимаю, что других у вас нет. Но это какой-то позор, как говаривал незабвенный товарищ Швондер.
Попытка выдать ложь за чистую монету терпит провал.
Фото недели
Последний резерв «пятой колонны». Провокационный плакат несут сектанты-анастасийцы. Неоязычники привлекаются несистемной оппозицией к участию в публичных антигосударственных акциях из-за дефицита людей, готовых поддерживать выдумки рязанских нацпредателей.
События
Состоялся первый съезд общественно-государственной организации «Российское общество «Знание»» 09.06.2016
Кому это нужно? 20.06.2016
Состоялся первый съезд общественно-государственной организации «Российское общество «Знание»» 09.06.2016
Пресс-релизы
О конкурсе на получение субсидий для социально ориентированных некоммерческих организаций Дом общественных организаций, 26.05.2016
Олег Булеков отчитался о работе администрации города Рязани за 2015 год Администрация города Рязани, 26.05.2016
Аркадий Фомин поздравил выпускников с окончанием школы Рязанская областная Дума, 25.05.2016
Участники программы «Образование для ВСЕХ» в рамках проекта «День профессий» познакомились с профессией «Программист» Фонд «ДетскиеДомики» , 07.10.2014
Сказано
Леонид Ивлев: «Если мы раньше сталкивались с тем, что покупали избирателей, теперь покупают муниципальных депутатов.»
Вячеслав Лысаков: «Актив ОНФ поддерживает кандидатуру главы региона Олега Ковалева, так как ее поддерживает руководитель Народного фронта, глава государства Владимир Владимирович Путин. И любая другая информация – не более чем спекуляция на данную тему. »
Юрий Еременко: «Олег Иванович Ковалев использовал первый появившийся шанс, чтобы предоставить людям возможность самим оценить его работу. Я думаю, все согласятся, что это мужественный шаг, потому что сегодня к власти предъявляются очень высокие требования. Но тем не менее, он пошел на это, думаю, ради того, чтобы консолидировать наше общество, сделать более ответственными и доверительными отношения между жителями и властью. Причем эти выборы не просто продлят мандат управления, но и приведут, глава региона заявил об этом, к неким качественным изменениям в деятельности самой власти. Он, как опытный управленец, уже видит, что назрел целый ряд перемен и в организации правительства, и в расстановке кадров. И, естественно, получив мандат доверия от общества, Ковалев сможет это сделать максимально эффективно.»
Лариса Максимова: «Сегодня здесь собрался весь цвет культурной общественности Рязани и все, кто просто пришёл вспомнить и узнать, какой была Надежда Николаевна. 23 года она руководила городом. За этот срок было сделано много хорошего, доброго для людей. Её не интересовали награды, а интересовали чистота, благоустроенность города и отношение горожан к нему. С неё надо брать пример тем, кто у власти. У нас существует и законодательная, и исполнительная власть, и все они должны брать пример – служить людям и народу, и тогда всё у нас получится!»
Сергей Железняк: «Очевидно, что целью организаторов и участников беспорядков было не проведение мирного митинга. Мирные акции до и после 6 мая проходили без серьезных происшествий. Лидеры радикальной оппозиции осознанно провоцировали конфликт с полицией, использовали людей, пришедших на митинг, как пушечное мясо. Им нужны были жертвы, кровавая картинка для СМИ. Оппозиция не смогла пролить большую кровь и принести сакральную жертву, о которой она так мечтает. Масштабная истерика в соцсетях про мнимые зверства полицейских на Болотной была этому подтверждением. »
По слухам
Абсурд и коррупция 06.05.2014
"Говорили ему: не путайся с бандитами!" 16.02.2014
Информация к размышлению 23.01.2014
Полит-ЖЖ
«yani_na_ya»: «Автопробег «Белый поток» добрался до моего родного города. Из-за пробок пришлось мерзнуть около получаса в ожидании белоленточников. Я всё стояла и всматривалась вдаль в ожидании кортежа машин с различными белыми атрибутами.»
«purplehaze17»: «Партийные деятели Яблока осознают то,что ГМО станет Провоторов, но организовали в листовке травлю Семенова, будто бы он должен им стать. Создавалась некая ширма для Ф.И., чтобы отвлечь внимание с него на Семенова, которое могло было быть перенесено на Федора, благодаря его действительным криминальным связям – как следствие, рейтинг бы сильно снизился, прием «расстановки акцентов».»
«sretenskaja-ja»: «В последнее время политическая общественность и некоторые блогеры стали проявлять невиданный интерес к старинному городу Касимов. Мало того, даже Алексей Навальный грозился приехать в не замеченную ранее в политических баталиях провинцию (хотя последнее довольно бесперспективно, так как о Навальном в Касимове не слышали, как и Навальный доселе о Касимове)… Так с чем же связано такое проявление политической активности вокруг этого Рязанского городка?»
«aleks-melnikov»: «Екатерина Винокурова описала в Газете.ру свои впечатления от поездки в город Касимов (Рязанская область), в котором 22 июля состоятся выборы в городскую Думу. Статья получилась живой, в ней есть интересные факты, мысли. Вообще, видно, сколько труда в статью вложено. Я с большим интересом прочитал репортаж и советую читателям блога с ним ознакомиться.»
«tverdyi_znak»: «Президент России Владимир Путин предложил начальнику цеха нижнетагильского «Уралвагонзавода» Игорю Холманских стать его полпредом в Уральском федеральном округе. Начальник цеха стал известен после того, как пообещал «подъехать с мужиками и отстоять свою стабильность». Таким образом он прокомментировал московские протесты «За честные выборы». После этого заявления, сделанного во время «прямой линии» с Путиным в декабре, Холманских включился в его избирательную кампанию. Во многом она строилась на противопоставлении «простых рабочих» и протестующей «буржуазии». Холманских несколько раз выступал на митингах в поддержку Путина, в том числе на предвыборных, а также на митинге, посвященном годовщине создания Общероссийского народного фронта. Недавно Путин снова встречался с Холманских во время своей поездки в Нижний Тагил.»